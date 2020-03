Bianca Guaccero in lacrime per il grave lutto: “Era come una mamma”

Durante la prima puntata di Pronto Detto Fatto Bianca Guaccero ha appreso della scomparsa della mamma di Miguel Bosè e non ha trattenuto la sua emozione.

Prima puntata ricca di emozioni, quella di Pronto Detto Fatto andata in onda su Instagram. La conduttrice Bianca Guaccero ha scoperto in diretta che è venuta a mancare la mamma di Miguel Bosè, Lucia, assieme alla quale aveva lavorato nella fiction Capri. E la commozione ha preso il sopravvento.

“Mi dispiace un sacco – ha detto Bianca Guaccero tra le lacrime -. Ho lavorato con lei sul set dell’ultima stagione di Capri. Lei è stata una madre per me, una vera forza della natura. Mi mancherà molto… Con lei vivevo sul set ventiquattr’ore su ventiquattro”.

Cosa è successo nel programma di Bianca Guaccero

La puntata odierna di Pronto Detto Fatto ha riservato altre – e più leggere – sorprese. A partire dalle frecciatine nei confronti di alcune trasmissioni che avrebbero deciso a loro volta di andare in onda su Instagram. “Adesso ci copiano tutti! Improvvisamente si aprono programmi social” è sbottato Giampaolo Gambi.

Anche Jonathan non ha perso l’occasione di far parlare di sé, riuscendo a strappare alla conduttrice una promessa. “Se passa questa cosa, verrò a fare idromassaggio da te. Da sola, però”. Lo stilista non se lo è fatto ripetere: “Ho un piccolo bagno turco con idromassaggio. Ti mando il video da là prossimamente. Non ho fatto un bagno!”.

