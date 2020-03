Un babysitter di 52 anni è stato arrestato quando ha tentato di violentare una bambina di 10 anni. A denunciare l’accaduto il coraggioso fratello di 12 anni.

Il babysitter James Boyesha, di 42 anni, è stato arrestato dopo che ha cercato di violentare una bambina di 10 anni. Il fratello della ragazzina, di 12 anni, è intervenuto e ha chiamato la madre. Il babysitter ha detto di dover andare al bagno, ma quando non è riapparso dopo mezz’ora il ragazzo lo è andato a cercare, trovandolo sopra la sua sorellina, nuda dalla vita in giù, così come viene riportato dal quotidiano inglese DailyMail.

Il giovane il ragazzo è corso a chiamare sua madre, nonostante Boyesha abbia provato a convincerlo utilizzando una scusa. Il giudice Tania Griffiths ha applaudito il coraggio del ragazzo: “Menomale per le azioni di questo fratello. Un giovanotto molto coraggioso che ha fatto del suo meglio per proteggere sua sorella, si è assunto le responsabilità che un fratello maggiore dovrebbe avere“. Boyesha aveva iniziato a lavorare da poco presso la famiglia, ma era già stato accusato di aver assalito un’altra ragazza nel 2014. Inoltre, aveva già attaccato la ragazzina di 10 anni, ma l’aveva convinta a restare in silenzio minacciando di fare del male a sua madre.

La sentenza per il babysitter

Boyesha il giorno del processo ha ammesso subito lo stupro. “Sei entrato in casa della famiglia la sera quando sapevi che i ragazzi erano soli. Ti sei assicurato che il fratello fosse occupato e hai finto di dover andare al bagno e ti sei introdotto in camera della ragazza. Quando suo fratello ti ha trovato sopra di lei, semi nuda, hai provato a convincerlo a inventare una scusa per te. La ragazza ha anche ammesso che questa cosa era già accaduta, ma tu l’hai minacciata di fare del male a sua madre.Eri un amico della famiglia, con il compito di prenderti cura dei bambini e te ne sei approfittato“, così ha riportato il giudice. L’uomo è stato condannato a 11 anni di prigione, considerata questa la sua prima condanna.

