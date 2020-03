Coronavirus, emergenza in Italia: come fare videochiamate di gruppo con gli amici. Tutte le app migliori da usare.

Per via dell’emergenza Coronavirus uno dei riti che gli italiani amavano di più, l’aperitivo, è sospeso. Bisogna rimanere a casa. Chiudersi nelle proprie abitazioni per fermare il contagio e così non dare più al virus la possibilità di circolare, replicarsi e continuare ad attaccarci. Sappiamo che la vita in quarantena, soprattutto se si è da soli, è complicata. Ci si sente abbandonati, i pensieri corrono veloci, l’ansia sale e la noia e la malinconia anche. Ecco però che grazie alla tecnologia non siamo mai completamente isolati e anche un aperitivo virtuale, seppure non soddisfacente come uno di persona, diventa importante per stare meglio. Ma quali sono le app migliori da usare per le chiamate di gruppo e poter vedere e sentire i propri amici?

Gli aperitivi al tempo del Coronavirus

In questo momento la tecnologia ci viene in aiuto. Si fanno da parte gli haters dei social che, in questo momento, si dedicano anche loro alle chiamate di gruppo con gli amici e i familiari per sentirsi meno soli. Una benedizione queste videochiamate, ma quali sono le app migliori?

Le app migliori da usare per video-chiamare gli amici

Già perché whatsapp ha un limite di 4 partecipanti alle chat di gruppo, ma con pochi semplici click potrete trovare l’app giusta per voi.

Zoom Cloud Meeting : questa è una piattaforma che, fino a poco tempo fa, veniva utilizzata quasi unicamente per fare e-learning o webinair. Ora però diventa cruciale per sentire e vedere gli amici virtualmente in questa quarantena così provante. Basta avere la versione free per poter chiacchierare con molti amici, vedersi tutti insieme e divertirsi online scacciando la malinconia.

: questa è una piattaforma che, fino a poco tempo fa, veniva utilizzata quasi unicamente per fare e-learning o webinair. Ora però diventa cruciale per sentire e vedere gli amici virtualmente in questa quarantena così provante. Basta avere la versione free per poter chiacchierare con molti amici, vedersi tutti insieme e divertirsi online scacciando la malinconia. Messenger : la piattaforma di Facebook anche in questo caso risulta piuttosto funzionale per videochiamate di gruppo. Si vedono più persone anche nella stessa schermata del telefono qualora non possiate usare il computer e se volte ridere potrete anche applicarvi dei filtri simpatici. Dalle orecchie da coniglio, alla faccia da zombie, passando per i cappelli da cowboy e faccine interattive.

: la piattaforma di Facebook anche in questo caso risulta piuttosto funzionale per videochiamate di gruppo. Si vedono più persone anche nella stessa schermata del telefono qualora non possiate usare il computer e se volte ridere potrete anche applicarvi dei filtri simpatici. Dalle orecchie da coniglio, alla faccia da zombie, passando per i cappelli da cowboy e faccine interattive. House Party: sempre collegata a Facebook, quest’app per le videochiamate vi permette di fare delle video conferenze con gli amici da voi scelti, ma anche con tutti gli amici in quel momento online, per non lasciare indietro nessuno.