Alberto Arbasino, morto il famoso scrittore e intellettuale

Questa mattina si è spento in Lombardia Alberto Arbasino, famoso intellettuale e scrittore italiano che faceva pare del gruppo 63.

L’Intera nazione oggi è in lutto per la scomparsa di uno dei suoi più brillanti protagonisti. Alberto Arbasino, intellettuale noto in tutto il Paese e scrittore di grande abilità comunicativa, è morto questa mattina a 90 anni. A darne comunicazione sono stati i suoi familiari che hanno specificato come il loro congiunto sia morto in seguito al complicarsi di una lunga malattia.

