Adriana Volpe, il messaggio al Grande Fratello dopo il grave lutto

A qualche giorno dalla morte del suocero Adriana Volpe ha voluto rivolgere via Instagram un pensiero agli inquilini del Gf Vip e non solo.

Sono giorni difficili per Adriana Volpe. La nota conduttrice ha appena perso il suocero Ernesto Parli, papà del marito Roberto, stroncato a 76 anni dal Coronavirus in Svizzera. Il triste evento l’ha costretta ad abbandonare anzitempo la Casa del Grande Fratello Vip. Oggi, però, la Nostra ha voluto ricordare la sua esperienza nel reality, indirizzando un messaggio speciale ai suoi ex compagni di viaggio, con un video che ripercorre i momenti salienti del suo percorso nello show di Canale 5, e ringraziando tutti coloro che l’hanno accompagnata nel programma e che hanno condiviso con lei questo momento così difficile.

Leggi anche –> Adriana Volpe sotto choc, suocero morto per Coronavirus

Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

La lezione di Adriana Volpe

“La vita può allontanarci, l’amore continuerà”, scrive Adriana Vope nel suo ultimo post su Instagram. “GRAZIE ai ragazzi ancora nella casa del GF VIP 4 per aver condiviso con me un momento difficile. Adri”. E a corredo del dolce pensiero un filmato che mostra diversi momenti della sua avventura nel reality show.

Già un paio di giorni fa Adriana Volpe aveva confessato tutto il suo dolore: “In questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro Il cuore. Ma è proprio da lì che parte il mio immenso GRAZIE per tutto il calore, l’affetto la solidarietà che mi state dimostrando. È incredibile e prezioso. Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene. Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia”.

Leggi anche –> Ernesto Parli, chi è il suocero di Adriana Volpe morto per Coronavirus

EDS