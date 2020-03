Stasera in tv | Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni del 22 marzo

Stasera a Che Tempo Che Fa saranno ospiti i sindaci Giuseppe Sala e Giorgio Gori, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e lo scienziato Roberto Burioni per parlare di Coronavirus.

Nuovo appuntamento stasera con Che Tempo Che Fa e Fabio Fazio. La trasmissione sarà ampiamente dedicata all’emergenza Coronavirus: diversi importanti contributi e collegamenti sul tema sono previsti sia nell’appuntamento delle ore 21.00 sia nell’anticipazione delle 19.40 con Che Tempo Che Farà.

I principali ospiti della puntata – con la consueta partecipazione di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest e Nino Frassica – saranno il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il virologo Roberto Burioni e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

Leggi anche –> Alex Baroni, morta la mamma del cantante di Coronavirus

Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Il “menù” della nuova puntata di Che Tempo Che Fa

Nel corso della puntata odierna di Che Tempo Che Fa interverranno a proposito della difficile situazione internazionale anche l’economista Carlo Cottarelli, il primario del reparto di Terapia Intensiva cardiovascolare e generale dell’ospedale San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo, il direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e primario emerito dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Giuseppe Remuzzi.

E ancora: il primario del Pronto Soccorso dell’ospedale civile di Urbino, Filippo Mezzolani, il sindaco di Delia (Caltanissetta) Gianfilippo Maria Bancheri, il sindaco di Medicina (Bologna) Matteo Montanari, il CT della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini che con la FIGC ha lanciato sui social network la campagna di comunicazione #leregoledelgioco.

In collegamento da altri paesi del mondo prenderanno poi la parola, oltre al direttore di Rai News Antonio Di Bella, i corrispondenti Rai Claudio Pagliara da New York, Iman Sabbah da Parigi, Rino Pellino da Berlino, Marco Varvello da Londra e Giammarco Sicuro da Madrid. Last but not least Andrea Bocelli (che ha appena promosso una raccolta fondi per l’ospedale di Camerino), Fedez (che con la moglie Chiara Ferragni ha lanciato una raccolta fondi per il San Raffaele), Federica Brignone (vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo di sci), Mahmood (che eseguirà una versione speciale dell’ultimo singolo “Rapide” con Dardust al pianoforte e Enrico Brignano).

EDS