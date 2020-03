Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 22...

Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 22 marzo. Andrà in onda su La7 la puntata di oggi del programma condotto da Massimo Giletti.





Gli spettatori di La7 potranno assistere questa sera in prima serata ad un nuovo appuntamento con la trasmissione di attualità e politica condotta da Massimo Giletti. Ecco quali saranno i temi della puntata di questa sera.

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 22 marzo

Il programma che ogni domenica in prima serata intrattiene il proprio pubblico con le inchieste e gli approfondimenti sui temi di maggiore attualità nel nostro Paese, approfondirà oggi il tema del Coronavirus e degli ospedali al collasso a causa della grave emergenza sanitaria.

In queste ore il Governo ha varato misure sempre più restrittive per limitare il dilagare del contagio sul nostro territorio nazionale. Da un lato il presidente del Consiglio Conte ha nelle scorse ore annunciato il blocco delle attività produttive considerate non essenziali. Mentre i Ministri dell’Interno e della Salute hanno firmato un’ordinanza che stabilisce il divieto di spostamento dal Comune nel quale ci si trova.

Proprio ieri inoltre la Protezione Civile ha diramato il dato riguardante il numero di morti e di contagiati nel nostro Paese, che diventa il più alto raggiunto fino a questo momento. Di questo e di altri temi legati al dilagare del Coronavirus si discuterà questa sera nella puntata di Non è l’Arena. Si approfondiranno anche le misure economiche varate nel recente Decreto Cura Italia. E non si perderà infine occasione di approfondire quanto sta avvenendo anche nel resto del mondo a causa della pandemia. Si discuterà di quella che è la critica situazione delle nostre strutture sanitarie, che in particolar modo nella zona del bresciano sono al collasso per il numero di pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive.

Le inchieste di Non è l’Arena proseguono inoltre con un reportage sulla sanità calabrese, dove molti ospedali sono chiusi o versano in situazioni disastrose proprio a causa dei recenti tagli alla Sanità. Di questo e degli altri temi affrontati nella puntata di oggi se ne discuterà con esperti in studio. Tra gli ospiti della serata ci saranno anche Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Cristina Parodi, Fabrizio Pregliasco. Ma anche Ivano Riva, David Parenzo, Stefania Andreoli e Claudia Fusani.