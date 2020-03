Oggi in tv – Domenica In, le anticipazioni del 22 marzo

Dopo una settimana di riposo Mara Venier tornerà oggi, domenica 22 marzo, con l’appuntamento di Domenica In: ecco le anticipazioni e gli ospiti

Torna l’appuntamento oggi, domenica 22 marzo, con Domenica In dopo l’interruzione della settimana scorsa. In collegamento da casa sua ci sarà Lino Banfi che sarà protagonista di una lunga chiacchierata con Mara Venier. Poi parlerà Renzo Arbore, che ha realizzato un appello chiedendo agli italiani di restare a casa durante l’emergenza del coronavirus: “Rimanete in casa e approfittatene per scoprire la rete”. Come ospite ci sarà anche in video a Gigi D’Alessio, che è stato al centro delle notizie gossip dopo l’addio per la seconda volta con Anna Tatangelo. Nei giorni scorsi a La Vita in Diretta ha svelato come sta trascorrendo queste lunghe ore. Potrebbe esserci anche un’esibizione del cantante partenopeo visto che una sua canzone “Non mollare mai” è stata intonata da migliaia di italiani dai balconi di casa durante l’emergenza coronavirus.

Leggi anche ->Mara Venier, la foto su Instagram durante la pandemia: si resta a casa



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Oggi in tv – Domenica In, gli altri ospiti

Sarà presente, inoltre, una grande amica di Mara Venier del mondo della musica come Arisa. Poi Domenica In interverrà anche Don Antonio Mazzi. In collegamento ci sarà Luca Argentero, che è stato protagonista di una nuova serie che andrà in onda su RaiUno “Doc – Nelle tue mani”. Tante novità e sorprese con diverse famiglie italiane che sono in quarantena a causa dell’emergenza coronavirus.