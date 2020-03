Una dottoressa olistica ha subito un’imboscata da una persona che reputava di conoscere. Il terribile omicidio a Bonita Springs, Florida.

Teresa Siever, oltre ad essere madre di due bambine, di 11 e 8 anni, era anche un medico, stimato e apprezzato dai suoi pazienti. Stava visitando la sua famiglia nel nord dello stato di New York, insieme al marito Mark e alle figlie, ma prese un volo per poter tornare prima a casa a Bonita Springs, Florida, per poter lavorare. Suo marito rimane insieme alle bambine, come accadeva molto spesso, così conferma il Mirror.

Teresa praticava la medicina olistica e aveva il proprio studio medico, combinava la medicina occidentale con il rispetto per quella orientale. Quando però Teresa doveva presentarsi in ufficio e non l’ha fatto, i suoi colleghi si sono insospettiti. Né lei, né suo marito erano raggiungibili al telefono e una visita alla casa della coppia rivelò i’impensabile: la dottoressa era riversa sul pavimento della cucina in una pozza di sangue con un martello vicino a lei. L’autopsia avrebbe poi rivelato che era stata colpita con l’arma 17 volte. Secondo la Polizia, la donna era stata attaccata e si pensava a una rapina, si valutarono diverse piste e possibili sospetti ma le attenzioni ricaddero presto sul marito Mark, che però era a chilometri di distanza al momento dell’omicidio.

La terribile sentenza di morte per Teresa Sievers: un omicidio pianificato

La Polizia scoprì presto Curtis Wright, un uomo che aveva una fortissima somiglianza con Mark Sievers. Aveva affittato una macchina e il GPS mostrava che aveva guidato fino alla casa dei Sievers. Curtis aveva viaggiato insieme a Jimmy Rodgers, 29 anni, un uomo chiamato ‘Il Martello‘, che aveva conosciuto in prigione. Wright e Sievers erano cresciuti insieme in Missouri ed erano migliori amici. Come poi confessò Wright, lui e Rodgers avevano ucciso Teresa Sievers, per richiesta del marito, che avrebbe ottenuto l’assicurazione sulla vita di oltre 4 milioni di dollari.

