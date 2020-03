Lino Banfi racconta con commozione il dramma della moglie gravemente malata. L’alzheimer l’ha colpita da tempo e la situazione peggiora di giorno in giorno.

“Lucia non mi riconosce più”. Questa la drammatica confessione di Lino Banfi, che è tornato a parlare della grave malattia che ha colpito sua moglie dopo aver raccontato nel salotto di Domenica In che la donna di cui si è innamorato 57 anni fa, Lucia Lagrasta, sta combattendo con l’Alzheimer. Ma – aggiunge – “io non mi arrendo”.

La commozione di Lino Banfi

L’82enne attore pugliese ha raccontato la lunghissima storia d’amore tra lui e Lucia in un’intervista al Corriere della Sera. Una storia nata in quel di Canosa di Puglia quando Lino Banfi (allora semplicemente Pasquale Zagaria, suo nome di battesimo) provò a conquistare quella ragazza che sembrava non volerne sapere di lui. Un ricordo struggente, oggi che la malattia sta lentamente trasformando Lucia in un’estranea per lui e i loro figli, Walter e Rosanna.

La loro vita coniugale è stata all’inizio non semplice, complice la precarietà economica di colui che all’inizio era solo un aspirante attore squattrinato, ma sempre armoniosa e felice. Poi, dopo una lunga gavetta, per Lino Banfi sono arrivati i primi successi e, un passo alla volta, una carriera costellata di soddisfazioni, fino alla recente nomina Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (oltre a quella a patrimonio dell’Unesco!). E Lucia è rimasta sempre al suo fianco. “Ho sempre rispettato mia moglie, con la sapienza della rinuncia che nel nostro ambiente non è facile” confessa Banfi, alludendo alle “tentazioni” avute durante gli anni.

Gli occhi di “Nonno Libero” brillano di commozione, quando confessa che ormai Lucia oramai ricorda ben poco di quella storia, e ogni tanto addirittura non lo riconosce, sebbene sia costantemente seguita da ottimi medici. “A volte è anche cosciente e presente e io non mi arrendo”, dice Lino Banfi, ancora innamoratissimo. Una volta Lucia gli ha chiesto come reagirebbe se non dovesse più riconoscerlo. E lui le ha risposto come farebbe uno dei suoi tanti amati personaggi: “Beh, vorrà dire che ci presenteremo di nuovo…”.

