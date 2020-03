Gianfilippo Banchieri è il sindaco di una piccola cittadina calabrese che ha fatto molto parlare di se. Scopriamo insieme perché.

“Molti di voi hanno fatto dei cartelloni scrivendo che <<andrà tutto bene>> ma io vorrei capire come ‘andrà tutto bene’ se continuiamo ad uscire ogni giorno per fare la spesa“

Questa è solo una delle tante frasi che il sindaco di Delia, un paese di cinquemila abitanti in provincia di Caltanissetta, ha scagliato contro i suoi concittadini. Il 38enne Gianfilippo Banchieri cerca nel video pubblicato in rete di mandare un messaggio forte, ormai portato allo stremo dall’indifferenza delle anime di Delia.

“A cosa serve questa benzina se dovete rimanere a casa? Il parrucchiere a domicilio? Questi capelli a cosa servono?”

Gianfilippo Banchieri, il video protesta diventato virale

“[…] mi ha reso felice che in migliaia abbiano guardato e condiviso il mio messaggio, non certo per la notorietà, ma perché serve a spronare le coscienze e, perché no, a salvare vite umane.”

Così il sindaco di Delia racconta il percorso fatto dal suo video, uscito velocemente dai confini della regione, diventando, in meno di un giorno, un vero e proprio video virale in tutta la nazione. Per il sindaco è un messaggio di speranza e di coraggio.

“Mi ha persino chiamato il sindaco di Palermo e Presidente Anci, Leoluca Orlando per dirmi che ho fatto bene e che il mio messaggio è stato utile.“

Banchieri racconta che l’effetto del video sui cittadini di Delia è stato istantaneo e circuito. La gente cerca di stare a casa e di rispettare il richiamo del premier Conte ai propri doveri. Questa sera il sindaco di Delia sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa.