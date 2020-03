Coronavirus | Mascherine, quali tipi ci sono e chi deve usarle

Sul nostro territorio sono disponibili diversi tipi di mascherine antivirus, il vademecum specifica quali tipi ci sono e chi deve usarle nell’emergenza Coronavirus.

A causa della pandemia da Coronavirus è obbligatorio l’utilizzo di mascherine e guanti per proteggersi dal virus. Non tutte le mascherine però sono reperibili e, in attesa che le forniture siano reperibili per tutti, si consiglia di riporta in un vademecum tutti i tipi di mascherina attualmente disponibili sul territorio.

Delle diverse tipologie di mascherine antivirus disponibili in commercio c’è la FFP3 (con valvola di esalazione) che deve essere utilizzata negli ospedali, nei Reparti di Terapia Intensiva, perché si viene a contatto con pazienti certamente contagiati. La FFP2 (con valvola di esalazione), che devono usare i soccorritori, perché sono a contatto con persone e/o pazienti potenzialmente contagiati. FFP2 (senza valvola) per le forze dell’ordine, solo in caso di emergenza e ausilio ai soccorritori, perché devono essere protetti ma non rischiare di contagiarsi tra di loro. FFP2 (senza valvola) per i medici di famiglia e le guardie mediche. In alternativa con valvola, ma questa serve a chi è costretto ad utilizzarla per tempi lunghi in presenza di pazienti potenzialmente malati; i medici potranno abbinare la mascherina chirurgica sopra alla mascherina FFP2 con valvola per limitare la diffusione della loro esalazione dalla valvola.

Mascherine per la popolazione

Altri tipi di mascherine disponibili sono quelle chirurgiche o fatte in casa: queste devono essere utilizzate da tutta la popolazione circolante, tutte le persone che lavorano o sono costrette a lavorare, le stesse forze dell’ordine, gli uffici aperti al pubblico, gli addetti alla vendita di alimentari e tutte le persone e/o lavoratori in circolazione. Si ricorda alla popolazione che è meglio restare a casa.

