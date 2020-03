Angela Merkel in isolamento per Coronavirus, contatto con un medico contagiato

Angela Merkel in isolamento per Coronavirus, contatto con un medico contagiato. Inizia il periodo di isolamento per la Cancelliera tedesca. E intanto salgono i casi nel resto del mondo.





Anche la Cancelliera tedesca inizia il proprio periodo di quarantena. Questo poiché la Merkel ha avuto contatti con un medico risultato poi positivo al test per il Coronavirus.

Angela Merkel, anche la Cancelliera tedesca in isolamento per Coronavirus

Anche la Cancelliera tedesca Angela Merkel avvierà il proprio periodo di quarantena, ovvero vivrà in isolamento. Questo per i recenti contatti avuti con un medico risultato positivo al test per il Coronavirus. Nel frattempo su tutto il territorio nazionale della Germania sono state disposte misure restrittive in merito ad assembramenti e al distanziamento sociale sul modello italiano. E’ stata infatti recentemente imposta la chiusura di ristoranti, centri estetici, parrucchieri, negozi per tatuaggi e centri per massaggi. A breve verrà probabilmente disposto anche il divieto di raggrupparsi oltre le due persone, escluse le famiglie. In Germania i contagiati sono stati circa 22.000, ma il numero dei morti, nettamente inferiore a quello italiano, è arrivato a 84 decessi.

Nel frattempo salgono i casi negli Stati Uniti che divengono il terzo Paese del mondo per numero di contagi dopo Cina e Italia. Secondo quanto divulgato dalla Cnn, sarebbero attualmente 29mila i contagiati e 371 i morti. Steve Mnuchin, il segretario americano del Tesoro, ha recentemente parlato di aiuti economici alle famiglie e alle imprese.

Il Coronavirus nel resto del mondo

Anche Grecia ed Australia chiudono ristoranti, pub, palestre e cinema per l’aumentare del numero dei contagi. La Spagna resta il Paese europeo più colpito dopo l’Italia. 394 sono state le vittime nelle ultime 24 ore, mentre i contagiati totali superano i 28.000, 3.646 in più rispetto a ieri. In Francia è stata approvata una legge d’emergenza per il dilagare del contagio da Coronavirus. Il testo ribadisce lo stato di emergenza, stabilendo alcune limitazioni pubbliche per i prossimi due mesi.