Alex Baroni, morta la mamma del cantante di Coronavirus. Marina Marcelletti, la madre del cantautore, aveva contratto il virus. Le toccanti parole della nipote su Facebook.





Tra le vittime delle ultime ore a causa del contagio da Coronavirus c’è anche Marina Marcelletti, la madre del cantautore morto nel 2002 a causa di incidente stradale, Alex Baroni.

Coronavirus, tra le vittime anche la mamma di Alex Baroni

Prosegue in queste ore la drammatica telecronaca del numero di morti che di giorno in giorno cresce. Di coloro che, avendo contratto il Coronavirus, non sono purtroppo riusciti a superare la malattia e hanno per questo perso la vita. Proprio oggi arriva la notizia di un’altra persona che non ce l’ha fatta, ovvero Marina Marcelletti. La donna era la madre del cantautore scomparso nel 2002, Alex Baroni.

Sono davvero moltissime le famiglie che in queste ore stanno perdendo i propri cari a causa del dilagare del contagio da Coronavirus. Tra le vittime anche Marina Marcelletti, la madre del cantautore Alex Baroni. Il figlio era scomparso all’età di 35 anni, il 13 aprile del 2002, dopo essere stato in coma dal 19 marzo, giorno nel quale era rimasto coinvolto in un incidente stradale. In quell’occasione un’auto lo aveva travolto mentre si trovava a viaggiare a bordo della propria moto.

E’ stata Valeria Frasca, nipote della donna, a dare la notizia della sua scomparsa su Facebook, attraverso queste parole: “Finora solo numeri. Li leggi, e forse l’istinto alla vita ti fa pensare che quella cosa non ti toccherà mai. Aveva una treccia lunghissima ed era la donna più solare e positiva che io abbia mai conosciuto. Perse un figlio tanti anni fa, qualcuno di voi forse lo ricorderà, faceva il cantante. Il suo nome era Alex Baroni”.

Il messaggio della nipote prosegue raccontando della donna scomparsa e della sua incredibile passione per il viaggio. Proseguendo ancora: “Marina ha preso il Coronavirus e stanotte ha raggiunto il suo Alex. Non ci saranno funerali, ma un pensiero immenso per lei, che possa correre anche lassù nel cielo. Ciao Marina immensa”.