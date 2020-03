Ornella Vanoni, appello straziante: “Fermiamo il Coronavirus” – VIDEO

In un video postato su Instagram la nota cantante Ornella Vanoni fa un appello straziante: “Fermiamo il Coronavirus, non usciamo di casa”.

Commossa, quasi in lacrime: così è apparsa in un video postato su Instagram la nota cantante Ornella Vanoni. Anche da parte sua, come di molti altri, l’appello è a restare in casa.

Spiega la cantante nel video: “Ho un’età per cui è giusto che io non esca perché sono a rischio eccome. Ma non lo faccio solo per me. Lo faccio per rispetto a tutti gli altri”.

L’appello di Ornella Vanoni per fermare il Coronavirus

Ornella Vanoni non nasconde la sua rabbia di fronte ai comportamenti di chi non resta in casa ed esce soprattutto per futili motivi: “Ve ne rendete conto che fate morire tutti questi medici, tutti questi disgraziati. Dobbiamo stare a casa. Vi scongiuro. State a casa, mi viene da piangere. Vedo alla televisione gente per strada, gente al sole. Ma siete matti?”.

Sono passate due settimane esatte dai primi provvedimenti di chiusura presi dal governo in Lombardia e in alcune province, a cui seguirono quelli successivi che imposero norme ferree e purtroppo la situazione è peggiorata. In questi giorni, infatti, vi è stato un proliferare di contagi e decessi che hanno portato l’Italia a essere il primo Paese al mondo per numero di morti. Anche per questo oggi è il mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo che sta facendo appelli a un comune senso di responsabilità.