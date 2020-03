Nadia Terranova, chi è la scrittrice italiana: carriera e curiosità

Chi è la scrittrice siciliana Nadia Terranova: carriera e curiosità, dagli esordi al successo: i suoi romanzi e i riconoscimenti ricevuti.

Nata a Messina nel 1978 e residente a Roma, Nadia Bellanova, una laurea e un dottorato di filosofia in tasca, ha al suo attivo tre romanzi, di cui uno scritto con altre autrici, e diverse altre pubblicazioni.

Il suo primo romanzo “solista” ovvero Gli anni al contrario è stato pubblicato nel 2015 da Einaudi ed è stato un successo letterario.

Cosa sapere su Nadia Terranova

Infatti, tradotto in francese e giudicato tra i migliori romanzi del decennio, ha vinto numerosi premi, tra cui il Bagutta Opera Prima, il Premio Brancati, e l’americano The Bridge Book Award. Nel corso degli anni, ha scritto molti libri per ragazzi, a partire da Bruno. Il bambino che imparò a volare, ispirato alla vita dello scrittore Bruno Schulz. Nel 2015 per Einaudi Ragazzi è uscito Le nuvole per terra, selezionato al Premio Bancarellino, l’anno dopo per Mondadori Ragazzi esce Casca il mondo, anche questo molto apprezzato.

Nel settembre 2018 Einaudi pubblica poi il romanzo Addio fantasmi, inserito tra i migliori dieci libri del 2018 nella classifica di qualità della rivista culturale La Lettura, l’inserto domenicale del Corriere della Sera. L’anno dopo, il romanzo è stato nella cinquina finale del Premio Strega 2019. Vincitore di diversi premi, Addio fantasmi è stato tradotto in 25 Paesi, compresi gli Usa dove la traduzione è stata affidata ad Ann Goldstein. Successivamente, escono nuovi romanzi per ragazzi, mentre nel corso degli anni non si contano le partecipazioni di Nadia Terranova ad antologie di autori.