Milan, primi casi: Paolo Maldini ed il figlio Daniel positivi al Coronavirus

Il Milan ha comunicato che Paolo Maldini ed il figlio Daniel sono risultati positivi al Coronavirus e si sono sottoposti a quarantena volontaria.

L’emergenza Coronavirus si fa sempre più pressante anche nel mondo del calcio. Oggi pomeriggio è emersa la notizia che Paulo Dybala e la compagna Oriana sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta del terzo caso in casa Juventus dopo quello di Rugani (contagiata anche la fidanzata Michela Persico) e Matuidi. Per tutti e tre i calciatori bianconeri affetti dalla malattia, pare non ci siano particolari complicazioni fisiche.

Leggi anche ->Coronavirus, positivi Paulo Dybala e la fidanzata Oriana

Poco dopo la notizia della positività della ‘Joya‘ è giunta dal Milan quella relativa al contagio di Paolo Maldini e del figlio Daniel. Nel comunicato della società milanese si legge: “L’AC Milan comunica che il Direttore dell’Area Tecnica del Club, Paolo Maldini, venuto a conoscenza di aver avuto un contatto con una persona positiva e avendo in corso sintomi da virosi, è stato sottoposto ieri a tampone che è risultato positivo al coronavirus. Allo stesso modo il figlio Daniel, attaccante della Primavera rossonera aggregato alla Prima Squadra”.

Leggi anche ->Cristiano Ronaldo prende il sole durante l’isolamento per il Coronavirus

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Milan, Paolo e Daniel Maldini stanno bene

Dalla società rossonera fanno sapere che sia il Direttore Tecnico che il calciatore non presentano sintomi preoccupanti: “Paolo e Daniel sono in buone condizioni e, dopo aver già trascorso oltre due settimane nella propria abitazione senza contatti esterni, come previsto dai protocolli medico-sanitari prolungheranno la quarantena per i tempi necessari alla completa guarigione clinica”. Adesso c’è da capire se uno dei due possa aver contagiato qualcuno dello staff tecnico o della squadra. Non è chiaro se il club abbia già disposto il test del tampone per tutti i suoi tesserati.