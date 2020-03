Laura Chiatti in piscina sul terrazzo, il messaggio sul Coronavirus scatena il finimondo. Si è rivelato un boomerang il post dell’attrice.

Una foto di una piccola piscina su quello che verosimilmente è il terrazzo della sua casa. Il figlio che si diverte in acqua usufruendo del bel sole primaverile. E una frase di incoraggiamento in tempi di Coronavirus.

Leggi anche –> Laura Chiatti su Instagram: “Piega fatta, ora esco a cena…”

Tutto questo ha scatenato moltissimi commenti critici nei confronti dell’attrice Laura Chiatti.

Leggi anche –> Laura Chiatti scherza sul Coronavirus, insulti e polemica per la sua foto

Ecco il suo post apparso ieri su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Il sole ci aiuterà … ❤️ Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 20 Mar 2020 alle ore 4:37 PDT

I commenti molto duri contro Laura Chiatti

Ecco alcuni dei commenti più duri apparsi nei confronti di Laura Chiatti: “Io ti ammiro tanto credimi, però forse questa foto è indelicata, perché sembra un’ostentazione, anche se sicuramente non è così e, jacuzzi o no, siamo sulla stessa barca tutti….. però avere degli agi in questo momento aiuta, è un dato di fatto!”. Poi ancora: “Sei bella ma tu dici state a casa è facile dirlo quando hai una piscina in terrazza e una casa grossa come una reggia c’è gente che sta a morì chi di virus è chi di fame a te ti entra in testa che noi privilegiati dobbiamo stare zitti e non fare retorica che coi soldi è la casa con tutte le comodità so buoni tutti pensa prima di sparare sentenza”. E ancora: “Beati coloro che hanno un bel giardino e casa piena di comodità… ci sono persone che in 4 vivono in 50 mq senza spazi aperti…. godeteli per noi”.