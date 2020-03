Conferenza stampa Giuseppe Conte in diretta, sabato 21 marzo. Novità in vista in merito alla lotta contro il Coronavirus.

Seguiamo in diretta la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Era prevista per le 22.45, restiamo in attesa di fornirvi in diretta il video e la trascrizione di tutte le parole del premier.



Le parole del premier:

Sin dall’inizio ho scelto di non minimizzare. E’ la crisi più dura dal dopoguerra a oggi

Le misure sin qui adottate richiedono tempo prima che possano avere i loro effetti. Dobbiamo continuare a rispettare tutte le regole. Sono misure severe, ne sono consapevole.

Abbiamo deciso di compiere un altro passo. CHIUDERE IN TUTTA ITALIA OGNI ATTIVITA’ PRODUTTIVA CHE NON SIA STRETTAMENTE NECESSARIA, CRUCIALE, INDISPENSABILE A GARANTIRCI BENI E SERVIZI ESSENZIALI.

APERTI TUTTI I SUPERMERCATI E TUTTI I NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI – NON C’è RAGIONE DI FARE CORSA AGLI ACQUISTI E DI CREARE CODE.

APERTE ANCHE FARMACIE E PARAFARMACIE

Rallentiamo il motore produttivo del Paese, ma non lo fermiamo. La decisione ci predispone ad affrontare la fase più acuta del contagio. Dobbiamo contenere quanto più possibile la diffusione dell’epidemia.

L’emergenza sanitaria sta tramutando in piena emergenza economica. Ma lo Stato c’è, è qui. Faremo misure straordinarie che ci consentiranno di rialzarci e ripartire meglio di prima.

Proprio pochi minuti fa era emersa la notizia della positività al Coronavirus di un agente della scorta di Conte.

Leggi qui –> Positivo agente della scorta di Giuseppe Conte: ricoverato a Tor Vergata

Intanto stasera il Presidente Fontana ha emanato un’ordinanza molto restrittiva per la Lombardia e secondo alcuni Conte proporrà misure simili anche per il resto del Paese.