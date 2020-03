Francesco Totti, chi è l’ex capitano della Roma: infanzia, carriera sportiva, l’amore con Ilary Blasy. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Francesco Totti è nato a Roma il 27 settembre 1976. Ha trascorso tutta la sua infanzia a Roma, dove fin dai primi mesi di vita si è dimostrato inseparabile dal suo pallone da calcio. I genitori, Enzo e Fiorella, raccontano che Francesco ha iniziato a camminare a prendere a calci il pallone all’età di soli 9 mesi. All’età di 5 anni, il papà lo ha accompagnato per la prima volta ad un torneo di calcio estivo, chiedendo alla squadra composta di ragazzini più grandi di lui di far divertire il bambino: all’inizio i ragazzi rifiutano, ma dopo qualche insistenza lasciano entrare Francesco in campo. Lui segna subito due gol, e da quel momento nessuno si è mai azzardato a lasciarlo fuori.

Francesco Totti: carriera

Totti inizia a giocare nella “Fortitudo”, una piccola società del quartiere San Giovanne di Roma. Successivamente passa alla “Smit Trastevere” e comincia a farsi notare nel ruolo di centrocampista. Nel 1986 comincia a giocare per la “Lodigiani”, squadra che segna la svolta della sua carriera sportiva: viene infatti notato sia dalla Roma che dalla Lazio. Francesco Totti arriva a Trigoria nel 1989, e inizia così la sua carriera giallorossa. Iniziato nelle giovanili, il talento unico di Francesco è evidente sin da subito: nel 1993 esordisce in Serie A, in una partita contro il Brescia. Francesco e la Roma diventano presto una cosa sola: lui diventa il Capitano della squadra, e contemporaneamente gioca nella Nazionale italiana. Nonostante le tante allettanti proposte ricevute da parte di altri club, Totti non ha mai tradito la sua squadra del cuore. Il 28 Maggio 2017 Francesco Totti ha detto definitivamente addio alla maglia giallorossa, abbandonando la carriera di calciatore presso lo stadio Olimpico di Roma, dove la sua partenza è stata celebrata con un applauso infinito da parte dei tifosi. A Settembre del 2019 è entrato a far parte della “Nazionale Legend”, insieme ad altri campioni del mondo tra cui Schillaci a Fiore.

Francesco Totti: vita privata

Dopo una breve relazione con Maria Mazza, durata circa due anni, a fine 2001 Francesco Totti ha conosciuto Ilary Blasi. I due raccontano di essersi incontrati per la prima volta in un pub, durante una serata organizzata da amici in comune. Francesco capisce subito che si tratta della donna della sua vita: inizia a corteggiarla con gesti semplici ma affettuosi, fino a che grazie ad una scommessa riesce a rubarle il primo bacio. La loro relazione si fa subito seria, e la coppia esce allo scoperto il 10 Marzo 2002. Quel giorno, dopo aver segnato un gol durante il derby, Francesco dedica ad Ilary una maglietta con scritto: “Sei unica”. Il 19 Giugno 2005 i due si sposano, e dopo poco diventano genitori di tre figli: Cristian, nato nel 2005, Chanel nel 2007 e Isabel nel 2016.

