Antonella Clerici in lacrime a Verissimo, non trattiene la commozione

Antonella Clerici in lacrime a Verissimo, la conduttrice racconta i suoi sentimenti negli ultimi anni. Ecco perchè la Rai l’ha tenuta lontana dagli schermi per così tanto tempo.

La prima puntata della scorsa stagione di “Verissimo” è stata trasmessa, per la seconda volta, questo pomeriggio. Ospite di Silvia Toffanin è stata Antonella Clerici, che è stata protagonista di un’intervista davvero molto emozionante. Dopo aver osservato un filmato di riepilogo su tutti i suoi successi televisivi, la conduttrice si è lasciata andare e si è commossa: “Si vede che con gli anni sono diventata più sensibile”, ha detto. Poi ha ricordato i sentimenti provati quando è rimasta “senza programmi televisivi”: “Io sono rimasta fuori dalla tv ingiustamente. Magari non posso piacere a tutti. Alla fine però ho pensato che è giusto così”, ha dichiarato. Ha ricordato con emozione anche i bei tempi trascorsi a “La prova del cuoco”: “Quando guardo quel programma ora provo un po’ di malinconia. È normale perché non ci sono più io a farlo e tra l’altro è un programma che ho ideato io stessa. Comunque alla fine è giusto così che lo facciano anche gli altri”. Antonella ha raccontato anche la sua prima volta sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, nel 1994. Lei è stata una delle poche donne conduttrici del Festival, e ammette: “Ero tosta. Più che altro esigente perché volevo che tutto fosse organizzato durante la diretta e non mi piace il pressapochismo. Con l’età sono diventata più “morbida” non solo in fatto di curve, ma anche di carattere”.

Antonella Clerici in lacrime a Verissimo, i suoi matrimoni finiti male

La Clerici ha poi parlato dei suoi matrimoni: si è sposata due volte, oltre ad aver avuto un’importante storia d’amore con Eddy Martens, padre di sua figlia Maelle che adesso ha 9 anni. Il primo matrimonio è stato celebrato all’età di 26 anni con il giocatore di basket Pino Motta, e il secondo nel 2000 con il produttore e chef Sergio Cossa: “Le nozze sono arrivate quando il sentimento stava già scemando”, ha detto Antonella a proposito di questo ultimo matrimonio. Quando la Toffanin le ha chiesto se avesse intenzione di convolare a nozze con il suo attuale compagno Vittorio, lei ha risposto: “Non adesso, ma in futuro mi piacerebbe sposarlo, non c’è due senza tre”.

