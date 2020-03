The Good Doctor: anticipazioni ottava puntata 20 marzo

The Good Doctor: tutte le anticipazioni dell’ottava puntata della terza stagione in onda su Rai Due in prima serata.

Nuovo appuntamento questa sera con The Good Doctor, la serie tv medical nata nel 2017, creata da David Shore, già tra i creatori di Dottor House. Il protagonista è Shaun Murphy, interpretato da Freddie Highmore, specializzando in chirurgia e affetto da autismo. Come sono andati gli ascolti della scorsa settimana?

Leggi anche–> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 20 marzo prima e seconda serata

Vediamo insieme gli ascolti: su Canale 5 Amici a 4,345 milioni di spettatori e 18,5% di share. Su Rai1 Ulisse– Il Piacere della scoperta a 3,458 milioni di spettatori e 12,9% di share. Su Rai2 The Good Doctor a 2,146 milioni di spettatori e 7,3% di share. Su Italia 1 Trespass a 1,727 milioni di spettatori (5,9%). Su Rai3 Speciale Chi l’ha Visto? a 1,535 milioni di spettatori e 5,8%. Su Rete4 Quarto Grado a 1,410 milioni di spettatori con il 6,2% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1,380 milioni di spettatori con uno share del 6%.

The Good Doctor: anticipazioni

Nel primo episodio Shaun è pronto per un passo ulteriore nella sua relazione con Carly, ma non riesce a lasciarsi andare per colpa di un tatuaggio. Nel frattempo, una giovane paziente deve decidere se sottoporsi a una cura che potrebbe salvarle la vita oppure portare il suo matrimonio alla rovina.

Nel secondo episodio il dottor Glassman riesce a convincere Shaun ad andare a trovare suo padre in punto di morte. Claire inizia a guardare in faccia il proprio dolore e cerca di affrontarlo. Nel frattempo, Morgan e il dottor Melendez sono alle prese con un intervento vitale su un giocatore della NFL che ha un grave danno alla colonna vertebrale.

L’appuntamento è quindi per stasera, 20 marzo, alle 21:20 su Rai Due.