Stasera in tv – Speciale Tg1 “In trincea”, le anticipazioni del 20 marzo

Da non perdere l’appuntamento questa sera, venerdì 20 marzo, in prima serata su Rai con lo Speciale Tg1 “In trincea”: ecco tutte le anticipazioni

L’emergenza Coronavirus non intende arrestarsi e così questa sera, venerdì 20 marzo, in prima serata su Rai1 ci sarà lo Speciale Tg1 “In trincea” parlando degli argomenti attuali del nostro Paese. Un titolo che riassume ciò che sta vivendo l’Italia con l’emergenza sanitaria in diverse regioni con lo spostamento dei casi al Sud. Ci sarà il focus su come gli italiani stanno affrontando questa crisi; inoltre, si vedrà anche come gli altri paesi europei stanno stanno adottando il modello italiano. Ci saranno collegamenti dalle varie città italiane insieme a Paolo Di Giannantonio con uno sguardo anche alle diverse capitali estere. Infine, ci sarà il pensiero degli esperti internazionali attraverso contenuti scientifici alle azioni intraprese fino ad oggi.

Stasera in tv – Speciale Tg1 “In trincea”, le curiosità

La situazione è molto grave soprattutto in Lombardia, come svelato dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, ai microfoni di Agorà. Ecco le sue dichiarazioni riportate adnkronos : “Abbiamo avuto disponibilità di medici da cinque regioni che ringraziamo molto”. Poi ha aggiunto: “Penso vada chiuso il tpl, vediamo sempre metropolitane strapiene o i treni pieni di persone: penso che questo sia un elemento dirimente, la gente deve andare al lavoro con un mezzo proprio o le aziende si organizzano”, ha detto, con evidente riferimento alla città di Milano, dove da giorni c’è molta polemica per i vagoni delle metropolitane colmi di gente nelle ore di punta per la riduzione del servizio”.