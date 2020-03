Stasera in tv – Speciale Chi l’ha visto? Le anticipazioni del 20 marzo

Da non perdere questa sera l’appuntamento con lo Speciale Chi l’ha visto? in diretta su Raitre alle 23,15: ecco le anticipazioni del 20 marzo

Questa sera, venerdì 20 marzo, andrà in onda su Raitre una nuova puntata Speciale Chi l’ha visto? a partire dalle 23,15 dal titolo “Il silenzio della giustizia”. Ci saranno 45 minuti di interviste e documenti per non dimenticare durante il 26esimo anniversario di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Nei prossimi giorni sono così attese conferme sulle novità investigative per capire se la Procura di Roma sceglierà o meno il silenzio con la richiesta di archiviazione.

Stasera in tv – Speciale Chi l’ha visto?

Lo stesso presidente della Camera Roberto Fico ha svelato: “Attraverso l”Archivio digitale Ilaria Alpi e Miran Hrovatin’, pubblicato sul sito della Camera, sono stati infatti resi accessibili direttamente sia i documenti già in origine liberamente consultabili sia quelli sinora declassificati per iniziativa della Presidenza della Camera. Continueremo a lavorare in questa direzione e mi impegno ad avviare una nuova procedura di interpello alle autorità competenti per la declassificazione di atti che riguardano questa tragica vicenda. Perseguire la verità e la giustizia, con determinazione e senza esitazioni. Solo in questo modo potremo rendere il doveroso omaggio a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, due straordinari protagonisti del giornalismo di inchiesta della nostra epoca, che hanno fatto della ricerca costante della verità e della sua narrazione la loro missione sino al sacrificio della propria vita”.