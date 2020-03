Stasera in tv – Quarto Grado, le anticipazioni del 20 marzo

Da non perdere l’appuntamento con Quarto Grado, in onda questa sera, venerdì 20 marzo, su Rete4 a partire dalle 21:25: ecco tutte le anticipazioni

Ancora un nuovo appuntamento questa sera, venerdì 20 marzo, a partire dalle 21:25 su Rete4 con “Quarto Grado” con la conduzione di Gianluigi Nuzzi in compagnia di Alessandra Viero. Il focus ovviamente sarà messo sull’emergenza Coronavirus con la ricerca continua di un vaccino. I primi risultati della sperimentazione preclinica dovrebbero essere pronti ad aprile, ma bisogna ricerca la sicurezza: i primi test dovrebbero avere inizio in estate. Giulio Gallera, assessore al Welfare della Lombardia, ha svelato le prossime misure da adottare: “Abbiamo chiesto al governo un irrigidimento delle misure per cercare di contenere la diffusione del coronavirus, in modo che vengo chiuso tutto ciò che non è agroalimentare o energia”.

Stasera in tv – Quarto Grado, il caso Samira El Attar

Successivamente si tornerà a parlare del caso di Samira El Attar, la donna scomparsa il 21 ottobre scorso a Stanghella, nel padovano. Mohamed Barbri, il marito, è attualmente indagato per omicidio e occultamento di cadavere, ma lui continua a professarsi innocente dal carcere affermando che Samira sia viva e che sia fuggita. Infine, i familiari della donna continuano a credere nell’uccisione. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 20 marzo, con una nuova puntata di Quarto Grado in prima serata su Rete4.