Siria Magri, chi è: carriera e curiosità sulla giornalista Mediaset

Bergamasca classe 1962, la carriera di Siria Magri ha inizio con una collaborazione all’archivio dell’Eco di Bergamo, appena diplomatasi. Oggi è condirettore di Videonews, la testata giornalistica di Mediaset.

Tra le sue primissime esperienze, quella a Bergamo Tv, in cui si occupa di sport. Anche i primi anni di Mediaset, in cui entra nel 1988, sono dedicati allo sport.

Chi è Siria Magri: cosa sapere su di lei

Siria Magri successivamente diventa giornalista professionista nel 1992 e responsabile della pagina sportiva dell’appena nato TG5. L’anno successivo inizia a condurre Studio Aperto, un sodalizio che va avanti per 17 anni, finché nel 2010 arriva la nomina a vicedirettore di Videonews, testata giornalistica che cura e produce diversi programmi di informazione del gruppo Mediaset. Negli anni di permanenza a Studio Aperto ha ricoperto anche il ruolo di caporedattrice. Negli stessi anni incontra l’uomo della sua vita, Giovanni Toti, futuro presidente della Regione Liguria, all’epoca un semplice cronista. I due si sposano in Toscana, a Pietrasanta, per Siria Magri sono le seconde nozze.

Negli anni, la giornalista è responsabile e curatrice di vari programmi Mediaset, in particolare di Quarto grado, condotto da Salvo Sottile prima e da Gianluigi Nuzzi. Quindi diventa curatrice di una serie di talk-show condotti da Paolo Del Debbio. Nel febbraio del 2019 viene nominata condirettore di Videonews. A febbraio 2020 riceve il premio “Dietro le Quinte” al gran galà della stampa del Festival di Sanremo. Dal matrimonio con Giovanni Toti non sono nati figli.