Roma, l’annuncio della giunta: “Pronte nuove assunzioni” – VIDEO

L’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis su Facebook: “Nelle prossime settimane prevediamo nuove assunzioni”.

Il Comune di Roma ha pronto un nuovo piano assunzioni: lo scrive su Facebook l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis, che osserva: “Oggi siamo chiaramente tutti concentrati sulla gestione dell’emergenza”.

“Ma l’occhio deve comunque restare vigile sulle attività programmate e costruite durante la fase ordinaria. I processi impostati e i percorsi avviati riprenderanno regolarmente”, prosegue De Santis.

L’assessore sottolinea: “Innanzitutto vi riferisco una notizia. Con un enorme sforzo siamo riusciti a ritagliare uno spazio di spesa che ci consentirà di anticipare la chiamata di 250 idonei dalle 22 procedure. Questo contribuirà ad agevolare il percorso di sostituzione dei rinunciatari anche alla luce delle scadenze di legge previste per le graduatorie. Inoltre, sempre In linea con l’evoluzione del quadro complessivo dell’emergenza in corso, nelle prossime settimane potranno firmare il contratto ed entrare in servizio 300 nuovi agenti di Polizia Locale, esaurendo così la graduatoria”.