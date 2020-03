Grande Fratello Vip: Patrick furioso si scaglia contro Zequila

L’abbandono della casa del Grande Fratello Vip da parte di Adriana Volpe genera il panico: Patrick furioso si scaglia contro Zequila.

Alta tensione in Casa al Grande Fratello Vip dopo l’improvviso abbandono di Adriana Volpe. In particolare, Patrick Pugliese – sempre molto giocoso – si è fatto incredibilmente serio scagliandosi contro Antonio Zequila.

Ma andiamo con ordine: nel pomeriggio di ieri, Adriana Volpe è stata chiamata in confessionale e una volta uscita ha comunicato agli altri la sua scelta di abbandonare la Casa.

Patrick Pugliese furioso contro Antonio Zequila: le sue parole

Le reazioni sono state diverse, alcune di queste di panico e sconcerto. Nel mezzo di questa situazione, Antonio Zequila ha provato a convincere la concorrente a restare in casa, sottolineando: “Dai non andare, abbiamo fatto anche pace ora”. Un’esternazione che non è piaciuta per niente a Patrick.

Lo storico concorrente della prima edizione del Grande Fratello, infatti, si è scagliato contro Zequila, diventando terribilmente serio. Queste le sue parole: “Devi avere un momento di comprensione per una cosa grave. Troppo grave. Sta andando fuori di corsa. Cosa gli volevi dire, che la inviti al tuo matrimonio? Sta parlando di una cosa gravissima. Adesso sono serio, mi girano i co….oni”. A quanto pare, dietro l’abbandono della Volpe potrebbero esserci le gravi condizioni di salute di un familiare, legate al Coronavirus.