Grande Fratello VIP, insulti nella casa: “la cattiveria scorre nel sangue”

Grande Fratello VIP, discussioni e insulti nella casa del reality show più amato dal pubblico italiano: “la cattiveria scorre nel sangue di Antonella Elia”.

Ci si avvicina sempre di più al gran finale della nuova edizione del Grande Fratello VIP, anche quest’anno protagonista di numerosi scandali. Il reality, condotto per la prima volta da Alfonso Signorini, non ha smesso un attimo di sorprendere il pubblico con colpi di scena: tra le protagoniste degli scandali c’è spesso Antonella Elia. La biondissima showgirl ha litigato praticamente con tutti, all’interno della casa. Particolarmente drammatica la sua crisi con Valeria Marini, da sempre acerrima nemica di Antonella. Ora che, però, Valeria è uscita dalla casa, il pubblico si aspetta che la situazione migliorerà. Sarà davvero così? Non sembra. Dopo la diretta di mercoledì sera altri partecipanti si sono accaniti contro la Elia: Patrick, Paolo e Licia, durante una chiacchierata in giardino, hanno pronunciato parole davvero dure nei confronti della coinquilina Antonella. Ecco che cosa hanno detto.

Insulti nella casa del Grande Fratello VIP, tutti contro Antonella Elia

Le nomination dell’ultima puntata del Grande Fratello VIP hanno generato più di uno scontro. Proprio Antonella, durante la diretta, si è scagliata contro i concorrenti che l’hanno nominata, tra cui Patrick e Paolo Ciavarro: Antonella ha definito Patrick “un ipocrita”, e Paolo “un falso”; colpa di quest’ultimo sarebbe stata quella di averla abbracciate qualche giorno prima, e poi nominata. Durante il post puntata Paolo è apparso molto adirato: “Mi dà un fastidio che Antonella mi ha dovuto rispondere e non ho fatto gli auguri a papà e mandato un bacio a Clizia”, si lamenta. “Mi ha attaccato per un abbraccio, che le ho dato in un momento in cui era da sola, commossa. Era un momento di un’unione e mi sono sentito di farlo. Ma chi l’abbraccia più”. Anche Patrick sembra essere più che d’accordo con l’amico: “A lei non frega nulla di nessuno, è una pazza. Ha ragione la Rusic, è anaffettiva”. Alla discussione si aggiunge anche Licia, che rincara la dose contro Antonella Elia: “Quella donna ha la cattiveria che le scorre nel sangue, nelle vene“. E riguardo all’atteggiamento usato durante la serata dalla Elia afferma: “Non mi ha fatto ridere. Io ho provato tanta pena per lei”. Antonella è adesso in nomination con Fernanda Lessa e Licia Nunez.

