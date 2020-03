Fiorello aveva ‘predetto’ il Coronavirus | avviene in Viva RaiPlay | VIDEO

In ‘Viva RaiPlay!’ di Fiorello, uno degli sketch proposti ha riguardato molto da vicino la situazione Coronavirus che imperversa nel mondo. Sperando che il finale sia diverso.

In più di uno ha notato la ‘profezia’ fatta in tema di Coronavirus da Fiorello nel suo fortunatissimo show ‘Viva RaiPlay!‘. In uno degli sketch proposti viene infatti mostrata una situazione da apocalisse e la maniera con la quale si potrebbe porre rimedio.

Prima dello sfortunato, tragicomico epilogo. Fiorello scherza in un suo monologo: “Questa è l’ultima fiction fallata che abbiamo trovato nei nostri archivi di ‘RaiPlay’. Un altro esempio di produzione televisiva che non ha avuto fortuna, per un motivo o per un altro. Il film si intitola ‘Epidemy’. Robache tratta di virus…”. Poi la scena è occupata da Paola Minaccioni (Kate) e Marco Bernardini (Frank). C’è un breve conciliabolo sulla pericolosità di un agente patogeno che sta proliferando nel mondo.

Coronavirus, lo show di Fiorello ne aveva in qualche modo parlato

“Se non facciamo qualcosa, questa epidemia distruggerà l’intero genere umano nel giro di sole 48 ore”, dice la Minaccioni. La quale fa riferimento ad un antidoto contenuto nella provetta con cui sta armeggiando. Passa poi il prezioso contenuto a a Bernardini. L’atmosfera di tensione è smorzata dall’ingresso in scena di Simone Montedoro (Paul), che con uno scherza fa cadere la provetta dalle mani del collega. Il finale è tutto qui. Ma anche i titoli di coda sono tutti da leggere.

