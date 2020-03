In questo periodo stare chiusi in casa potrebbe anche riservarci delle piacevoli sorprese. Ecco una lista dei migliori film da gustarsi spaparanzati sul divano.

Rispettare i propri doveri da cittadini è importante e, in questo periodo in particolare, è fondamentale stare a casa per poter limitare la viralità del Sars-Cov2 e poterlo affrontare con decisione. Le quattro mura domestiche potrebbero comunque riservare qualche valida opportunità per scoprire qualcosa di nuovo ed arricchire il nostro bagaglio culturale. Scopriamo insieme le migliori pellicole disponibili su Netflix e Sky Cinema.

Cinema, ecco i migliori film in streaming su Netflix

Nell’ultimo periodo la nota casa di distribuzione telematica ha arricchito a dismisura il suo catalogo, mettendo a disposizione un grande numero di titoli di notevole successo. Partendo dall’oriente, è impossibile non citare un trittico prodotto dallo Studio Ghibli – una celebre casa d’animazione nipponica – comprendete La città incantata, Porco rosso e Nausicaä della Valle del Vento, un’esperienza emozionante sia per i grandi che per i più piccoli. Per chi è alla ricerca di una storia d’amore travolgente, Il lato positivo, Chiamami col tuo nome, Storia di un matrimonio, Notting Hill ed Her sono i film che state cercando. Inoltre il secondo è ambientato in un’incantevole città italiana, Cremona. Sul versante del cinema di guerra e d’azione, Netflix propone grandi film come American Sniper, Snowpiercer – del neo premio Oscar Bong Joon ho – Mad Max: Fury Road, Drive, Black Hawk Down e Salvate il soldato Ryan, District 9, L’ultimo dei Mohicani e Pulp Fiction. Per gli amanti dei brividi non manca certo una buona dose di film horror, degni del loro nome: A quite place, Cam, The Witch e Madre!. In conclusione, con la commedia, troviamo pellicole come Hot Fuzz, Bettlejuice, Una pallottola spuntata 2 e mezzo, Qualunquemente e Contromano.

I film consigliati su Sky Cinema

Superata la questione dello streaming, ora attingiamo alla variopinta programmazione di Sky, che riserverà grandi emozioni. Per quanto riguarda i film d’animazione, la major mette a disposizione pellicole come Spiderman: un nuovo universo, Lorax, Fievel sbarca in america e Alla ricerca della valle incantata, per i nostalgici. I romantici troveranno pane per i loro denti: Ubriaco d’amore, Tuo Simon, Ghost e il musical italiano Un’Avventura sono i film per voi. Il filone dedicato all’azione e thriller è uno dei più folti, ma tra i tanti è giusto consigliarvi Delitto Perfetto – capolavoro di Alfred Hitchcock, The Mule, Blow Out, Il silenzio degli innocenti, La doppia ora, Mississippi Burning e Duel. Se amate avere i nervi a fior di pelle, la categoria dedicata al cinema dell’orrore vi soddisferà: Noi, Il signor Diavolo – che segna il ritorno alla regia del maestro Pupi Avati – Split, Hereditary, L’esorcista e Dracula di Bram Stoker. Sky decide di dare grande risalto anche alla fantascienza, mettendo a disposizione opere come The Lobster, Gattaca, Blade Runner, Captive State e Strade Perdute, capo d’opera di David Lynch. Concludendo sempre con la commedia, troviamo film come A qualcuno piace caldo, Nessuno mi può giudicare, Donne sull’orlo di una crisi di nervi, Scappo a casa e Cetto C’è Senzabubbiamente.