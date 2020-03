Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, pubblica un nuovo post su Instagram. Come tanti vip anche lui è costretto alla quarantena, ma sembra che la sua duri da molto più tempo.

Fabrizio Corona, il celebre fotografo dei paparazzi, è agli arresti domiciliari per una lunga lista di reati accumulati. Per lui, una la quarantena forzata che arriva al giorno 366, come fa sapere su Instagram. Nonostante ciò, però, non sembra che Corona abbia compreso l’importanza dell’isolamento, in quanto negli scorsi giorni ha invitato a casa sua il personal trainer Nathan Martelloni.

Infrazione dei divieti vigenti per Fabrizio Corona, che chiaramente tiene di più a rimanere in forma, che a praticare l’auto-isolamento per proteggersi dal Covid-19. L’ex re dei paparazzi pubblicizza su Instagram la sua seduta di allenamento con il coach, con indosso solo degli shorts, le sneakers firmate New Balance, calzini Nike e Rolex oro al polso. Inoltre, in questi giorni è stato protagonista di un altro scivolone: sul proprio sito di abbigliamento, Corona ha messo in vendita delle ‘mascherine estetiche’ a 12 euro, che è double face (rossa e nera). La mascherina, però, non è chiaramente omologata.

Visualizza questo post su Instagram 366ESIMO GIORNO DI QUARANTENA. CASA CORONA. Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 20 Mar 2020 alle ore 6:30 PDT

Niente auguri per la Festa del Papà per Fabrizio Corona

Ha fatto parlare di sé la frase postata dalla ex Nina Moric per la Festa del Papà. La ex modella ha scritto: “Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende conto“. La citazione è di Fedor Dostoevskij, presa dalla celebre opera I Fratelli Karamazov. Che però la Moric, sotto sotto, si stesse riferendo al padre di suo figlio Carlos, Fabrizio Corona?

