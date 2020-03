Esselunga cambia orario fino al 3 Aprile | Ecco i nuovi orari d’apertura

Esselunga cambia orario fino al 3 Aprile. Ecco quali sono i nuovi orari d’apertura in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Liguria, Toscana e Lazio.

In attesa di disposizioni governative al riguardo, Esselunga ha deciso di razionalizzare gli orari d’apertura dei suoi punti vendita, con il fine di garantire maggiore sicurezza alla clientela e agli impiegati, e contribuire a ridurre il flusso di persone fuori casa. Da sabato 21 marzo fino a venerdì 3 aprile 2020, nei negozi in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Liguria e Toscana, la chiusura verrà anticipata alle ore 20:00. La domenica l’orario d’apertura sarà dalle 08:00 alle 15:00. Per quanto riguarda i punti vendita in Lazio, nel rispetto delle disposizioni regionali, saranno aperti dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 19:00, e la domenica dlle 08:00 alle 15:00.

Esselunga cambia orario, la raccomandazione più importante

La clientela di Esselunga continuerà a trovare guanti monouso e gel disinfettante agli ingressi di ogni negozio. L’accesso all’interno dei punti vendita sarà contingentato e protetto grazie all’adozione di misure di distanziamento. La raccomandazione principale resta la stessa: recarsi in negozio un solo componente per nucleo familiare. Esselunga rassicura che non esistono problemi di rifornimento di alcun genere alimentare.

