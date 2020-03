La vittima più giovane del Coronavirus è una donna di 27 anni, polacca, morta pochi giorni dopo il parto. L’insufficienza respiratoria l’ha portata via.

Il Coronavirus ha colpito ancora, questa volta è caduta vittima una donna polacca di 27 anni. La vittima più giovane avuta fin’ora è deceduta nell’ospedale di Łańcut, nella provincia di Podkarpackie. La donna è morta pochi giorni dopo aver dato alla luce suo figlio. Questa è la vittima più giovane ad aver contratto il Covid-19.

La giovane donna polacca era tornata da poco dall’Italia, con sintomi tipici del Coronavirus, ma li ha trascurati. La paziente è stata trasportata nella struttura ospedaliera una settimana dopo aver partorito con taglio cesareo, presentava sintomi di insufficienza respiratoria e hanno dovuto ricoverarla in terapia intensiva. Dopo alcuni giorni, la diagnosi di sepsi, un’infezione batterica mortale. I medici hanno tentato l’operazione d’urgenza per la donna, ma dopo neanche dodici ore è andata via.

Il Ministero della Salute polacco fa sapere che la causa diretta del decesso della giovane donna e madre non è il Coronavirus, ma la sepsi. Quest’infezione, però, potrebbe essere una causa diretta del Covid-19. Secondo il The Lancet, alcuni ospedali cinesi si sono sottoposti a uno studio che ha rivelato come oltre la metà dei pazienti ricoverati per il virus, sviluppi proprio come risultante infezione, la sepsi.

