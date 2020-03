Coronavirus Roma: stretta sui controlli e posti di blocco – VIDEO

Stretta sui controlli e posti di blocco per provare ad arginare la diffusione del Coronavirus a Roma: cosa accadrà nelle prossime ore.

Da domani e almeno fino a domenica stretta severa di controlli in molte parti d’Italia, in particolare a Roma. Nella Capitale, infatti, verranno applicati severi controlli e un numero maggiore di posti di blocco.

Si legge in una circolare del comune di Roma: “I veicoli devono essere tutti accodati e sottoposti al controllo, la eventuale fila di vetture deve interrompersi solo in presenza di evidente situazione di pericolosità per la sicurezza della circolazione”.

In particolare, verranno attenzionate le strade verso il mare, per evitare spostamenti magari approfittando di possibili giornate primaverili. L’obiettivo “è di far capire a tutti che la polizia Locale e nazionale sta eseguendo in concreto controlli mirati, senza ovviamente ingenerare paura ingiustificata o altro ma timore”. L’appello è sempre il solito: “Non uscite dalle vostre case se non per validi motivi”. Si ricorda che oltre a una scelta di buon senso, è anche l’unica strada per evitare conseguenze penali.