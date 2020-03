Coronavirus news | nonni in isolamento | i nipotini li salutano così FOTO

In Gran Bretagna le recenti Coronavirus news riferiscono di misure drastiche intraprese dal Governo Johnson. E succede anche questo.

Dalle ultime Coronavirus news stiamo apprendendo di situazioni molto brutte, spesso drammatiche. Ci sono famiglie letteralmente distrutte nelle aree della Lombardia più colpite, con persone decedute in casa od in ospedale, a volte a poche ore di distanza da qualche altro familiare stretto.

Ma ci sono anche storie che commuovono. Come quella dei nonni e dei nipotini che non possono abbracciarsi in Gran Bretagna, a causa delle disposizioni emanate dal governo Johnson. Gli anziani sono tenuti a restare chiusi in casa inizialmente per almeno 14 giorni, in totale isolamento. Periodo poi esteso a 3 mesi per coloro che appartengono alla fascia più esposta della popolazione. Questo vuol dire dovere rinunciare alle consuete visite dei loro familiari. Tra i quali i nipoti piccoli.

Coronavirus news, lo scatto dei nipotini che salutano i nonni dal vetro diventa virale

Ed allora ecco che alcuni bambini hanno deciso di fare qualcosa di molto bello, andando alla finestra di casa dei nonni per salutarli attraverso il vetro. Uno scatto testimonia quanto successo ed è diventato virale sui social network. Tanti sono i messaggi di tenerezza per questo episodio, che fornisce non poco conforto data la situazione attuale che intercorre in tutto il mondo. Downing Street dovrebbe comunicare ulteriori provvedimenti nei prossimi giochi, allo scopo di arginare il più possibile il contagio del Covid-19.

