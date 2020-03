Che bizzarrie si apprendono a volte dal calderone Coronavirus news: una notizia singolare riguarda un maratoneta professionista bloccato dai provvedimenti.

Le limitazioni imposte per arginare il Coronavirus sono arrivate pure in Francia. Lì come in altre parti d’Europa inizialmente l’atteggiamento dell’Italia di imporre una quarantena totale lungo tutto il territorio nazionale era parsa una esagerazione.

Ma con il passare dei giorni i casi di contagio da Covid-19 si sono espansi in tutto il mondo. E la situazione si è fatta difficile pure a Parigi e dintorni. La cosa però porta anche al verificarsi di situazioni al limite del paradossale. Esattamente come capitato ad un maratoneta residente a Tolosa, nella parte meridionale dell’Esagono. Lui si chiama Elisha Nochomovitz e ha raccontato la sua particolare vicissitudine su Instagram. Lui corre per mestiere e necessita di sottoporre il proprio fisico a degli allenamenti specifici.

Coronavirus news, corre una maratona di 42 sul balcone di casa

Non si può uscire di casa, tanto meno per fare jogging. Allora questo palestratissimo corridore ha pensato bene di utilizzare il balcone di casa sua come percorso iper concentrato dove correre. Lo ha fatto per ben 6mila volte, percorrendo la bellezza di 42 chilometri. “Avevo avuto la possibilità di uscire a correre attorno casa, ma se tutti la pensano allo stesso modo ce ne sarebbero stati molti fuori. Il mio lavoro è stato riconosciuto di inutilità pubblica, quindi il modo migliore per lasciarsi abbattere è fare sport”, ha scritto lui sui suoi canali social. E per quasi 7 ore – 6 ore e 48 minuti per la precisione – Elisha ha fatto avanti e indietro sul balcone di casa. Poi ha concluso ironicamente: “Tutto è confuso nella mia testa e voglio vomitare”.

