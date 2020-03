Coronavirus, chiude New York: 100% dei lavoratori a casa – VIDEO

Il Coronavirus ha effetti devastanti non solo in Italia, ma nel mondo: chiude New York, nella Grande Mela 100% dei lavoratori a casa.

Effetto Coronavirus che colpisce tutto il mondo e non solo l’Italia: a New York il 100% dei lavoratori resta a casa. Gli effetti del contagio si fanno vedere in modo devastante anche nella Grande Mela.

Lo ha annunciato il governatore Andrew Cuomo. “Restate a casa, non prendete i trasporti pubblici a meno che non sia necessario”, le parole del governatore dello Stato Usa.

Ma provvedimenti drastici in queste ore vengono presi in diversi Stati Usa. Ad esempio, il governatore della California Gavin Newsom ha ordinato a tutti i residenti dello Stato di stare a casa per contrastare l’epidemia di coronavirus. “L’isolamento a casa non è la mia scelta preferita ma ora è necessaria”, le sue parole rivolte a 40 milioni di persone. Negli Usa intanto c’è un netto balzo in avanti dei contagiati, che sono oltre 13mila, raddoppiati in 24 ore, con circa 200 vittime accertate.