Coronavirus, caccia all’uomo evaso dall’ospedale: “E’ positivo”

Nella provincia di Bergamo è caccia all’uomo positivo evaso dall’ospedale: suo padre è morto dopo aver contratto il Coronavirus.

E’ caccia all’uomo nella Val Brembena, nella provincia di Bergamo, tristemente nota in questi giorni per essere una delle zone più colpite dall’emergenza Coronavirus. Si tratta di un individuo positivo al virus e scappato alle 4 di questa mattina dall’ospedale di San Giovanni Bianco, paese appunto della Val Brembena. Sulle sue tracce si stanno muovendo i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i volontari del soccorso alpino, dato l’altissimo rischio di contagio.

La rocambolesca fuga del paziente affetto da Coronavirus

Le forze dell’ordine in cerca dell’uomo evaso stanno passando al setaccio tutta la valle: la preoccupazione è altissima perché, dandosi alla fuga, il paziente sta mettendo a rischio non solo la sua salute, ma anche quella di coloro che entreranno in contatto con lui. Tra l’altro – e non è un dettaglio secondario – proprio ieri l’uomo aveva perso suo padre, morto a sua volta dopo aver contratto il Coronavirus. Le prossime ore saranno decisive per una positiva conclusione di questa singolare vicenda.

