Cena in famiglia, 20 persone in quarantena: 4 muoiono per il Coronavirus

Dopo una cena in famiglia, tutti i componenti sono stati isolati poiché positivi al Coronavirus: in questi giorni sono morti 4 componenti.

Grace Fusco era una donna che amava circondarsi dei suoi parenti in casa. Spesso organizzava cene di famiglia alle quali partecipavano gli 11 figli ed i 27 nipoti. L’ultima cena di famiglia, però, è stata nefasta. A quel pasto era presente infatti anche John Brennan, l’addestratore dei suoi cavalli che è diventato nei giorni scorsi il primo caso di Coronavirus in New Jersey. Probabile, infatti, che l’uomo abbia passato il contagio ad uno dei membri della famiglia e che poi il virus si sia trasmesso in questo modo agli altri.

Leggi anche ->Sindaco di Bergamo Gori ammette: “Avevo sottovalutato il problema”

Dopo quella sera la situazione è precipitata: Grace si è sentita male ed è stata portata in ospedale, dove è stata anche ricoverata in terapia intensiva. Lo stesso è successo ai due figli Vincent e Carmine Fusco. I due uomini sono morti ieri (il 19 marzo) in due differenti momenti della giornata. Poco dopo, verso sera, è morta anche lei. Un dramma senza fine per questa famiglia, visto che venerdì scorso (13 marzo) è morta anche una delle figlie di Grace: Rita Fusco.

Leggi anche ->Coronavirus, il governo chiude i parchi: “Si esce solo vicino casa”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cena di famiglia funesta: 4 decessi tutti gli altri positivi di coronavirus

La tragedia di questa famiglia potrebbe non essersi conclusa con questi quattro decessi. Alcuni membri della famiglia, infatti, si trovano ancora ricoverati al Centralstate Medical Centre del New Jersey e due di loro sono in terapia intensiva. Gli altri 20 componenti della sfortunata famiglia si trovano in isolamento in casa. Nessuno di loro pare abbia dei sintomi preoccupanti.

A parlare della tragica sorte capitata ai suoi cari è stata una delle figlie di Grace, Elizabeth, che all’emittente ‘NJ Advanced Media‘ ha dichiarato: “Ciò che è successo è stato devastante per tutti noi. Il nostro cuore era già in mille pezzi quando è morta nostra sorella Rita. Abbiamo bisogno di aiuto per salvare altri membri della famiglia con delle cure mediche”.