Aurora Ramazzotti, il messaggio straziante per il papà Eros: “E’ arrivato il Coronavirus…”

Aurora Ramazzotti condivide un commovente post dedicato al padre, nel quale parla della speranza di poterlo riabbracciare al più presto.

Stiamo vivendo in un periodo eccezionale. Un periodo in cui se ci va bene siamo chiusi in casa in attesa che questa emergenza sanitaria finisca. Nel farlo abbiamo la possibilità di riflettere su noi stessi e rinsaldare i rapporti con i familiari. C’è poi chi è costretto a vivere con la paura che un amico o un caro possa non superare il contagio. Queste persone non solo non possono fare nulla per aiutarlo, ma non gli possono nemmeno stare accanto come vorrebbero.

La possibilità di trovarsi in una simile situazione è il timore maggiore di Aurora Ramazzotti. Il padre, infatti, è partito per la tournée prima dello scoppio dell’epidemia ed ora non può fare ritorno a casa, ma soprattutto non può vedere la figlia avuta con Michelle Hunziker. In un commovente post pubblicato ieri, per la festa del papà, la dolce Aurora fa gli auguri al padre e idealmente viaggia verso il giorno in cui potrà abbracciarlo: “Oggi è il giorno del papà e tu sei lontano, non c’è niente che desideri di più di abbracciarti, ma ringrazio che tu stia bene e aspetto il giorno in cui potrò farlo perché so che sarà bellissimo”.

Aurora Ramazzotti: “Te lo prometto papà, sconfiggeremo il mostro”

Sebbene nel post emergano le paure e le ansie legate alla diffusione del Coronavirus in Italia, Aurora condivide con i suoi follower e con il padre un messaggio di speranza. La figlia d’arte è sicura che il “Mostro” sarà sconfitto e si tornerà alla normalità: “Stringeremo i denti e sacrificheremo la nostra libertà finché sarà necessario. Dobbiamo farlo, lo dobbiamo a chi oggi non può abbracciare un papà, un nonno, una mamma, un fratello. A chi si sente solo e spaventato. Perché ne usciremo, ce la faremo. Ma solo se lasciamo il nostro ego fuori dalla porta di casa potremo guarire il mondo da questo mostro”.