Amici di Maria: anticipazioni puntata 20 marzo 2020

Amici di Maria: tutte le anticipazioni sulla puntata che andrà in onda venerdì 20 marzo alle 21.20 su Canale 5.

Amici di Maria è uno dei pochi programmi che sta andando ugualmente in onda nonostante l’emergenza Coronavirus. Lo sta facendo senza pubblico in studio, anche perché manca davvero pochissimo alla semifinale della prossima settimana.

Leggi anche –> Stasera in tv – Quarto Grado, le anticipazioni del 20 marzo

Amici: anticipazioni

Dopo la burrascosa puntata della scorsa settimana, in cui il ballerino Javier si è piuttosto alterato minacciando di andarsene dallo studio e in cui Maria De Filippi ha cacciato altro ballerino Valentin, questa sera si riprende con una comparata tra Giulia e Gaia, ancora una volta messe a confronto dall’inizio della scuola. La scorsa settimana infatti Rudy Zerbi aveva invitato le due cantanti a fare un salto di qualità nel loro livello di cantanti, anche se entrambe continuano a dire che sono diverse.

Leggi anche –> Stasera in tv – Speciale Chi l’ha visto? Le anticipazioni del 20 marzo

Gaia Gozzi potrebbe essere la prima semifinalista del serale di Amici 2020? Molti dei fan dell’ex concorrente di X Factor infatti sperano che la ragazza possa continuare il proprio percorso nel talent. A contenderle il posto è proprio Giulia Molino. Per i fan di entrambe le due meritano di arrivare al serale. Sarà così o ci sarà un clamoroso colpo di scena?

In lizza ci sono ancora Nicolai, Javier, Jacopo, Giulia, Gaia e Nyv e la rete pensa che sia proprio Nicolai a doversene andare perché in queste settimane ha dimostrato un atteggiamento scorretto e arrogante, tant’è che neppure i suoi compagni di scuola lo sopportano e lui ha chiesto e ottenuto di stare da solo anche durante i momenti liberi dalle lezioni. Javier poi durante la settimana ha lanciato un guanto di sfida proprio al ballerino ucraino visto che tra i due non corre buon sangue.

Chi verrà eliminato a un passo dalla semifinale? Lo scopriremo stasera nella diretta di Canale 5.