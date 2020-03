Gemma Galgani si è resa protagonista di un post social davvero emozionante: ecco il messaggio della dama di Uomini e Donne Trono Over

Gemma Galgani sta trascorrendo la propria quarantena a Torino, ma è sempre protagonista sui social la dama del Trono Over di Uomini e Donne. Attraverso le Stories Instagram la Galgani ha commentato un servizio in tv a causa dell’emergenza Coronavurs: “È devastante vedere queste immagini e non poter fare niente, non poter essere utili quanto si vorrebbe”. Poi ha svelato cosa fa nel tempo libero: “Alla mattina ginnastica con Chiara”.

Uomini e Donne, cosa fa la Galgani in questi giorni?

Attualmente Gemma Galgani non può vedere il suo nuovo spasimante visto che aveva accolto il nuovo corteggiatore. A causa dell’emergenza coronavirus non è possibile abbracciarsi e passare del tempo insieme. I due, però, si sarebbero già potuti sentire iniziando così una conoscenza.