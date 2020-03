Stasera in tv, Piazza Pulita: le anticipazioni del 19 marzo

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 19 marzo, con Piazza Pulita in prima serata su La7: ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia e l’Eurpa intera. Questa sera, giovedì 19 marzo 2020, non perdete l’appuntamento con la puntata PiazzaPulita in prima serata La7. Il conduttore Corrado Formigli, con la regia di Fabio Calvi, si occuperà dell’attuale e del problema coronavirus in Italia: tanti gli argomenti, dal collasso all’ospedale di Bergamo e al caso del focolaio nella val Seriana. Poi si metterà il focus sulla crisi economica sempre più diffusa in tutto il Paese con soltanto la filiera produttiva che lotta per garantire gli approvvigionamenti.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Berlusconi dona 10 milioni di euro alla Regione Lombardia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv, Piazza Pulita: gli ospiti del 22 marzo

Ci saranno tanti ospiti durante la puntata di questa sera, 22 marzo: il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana; il Segretario della CGIL Maurizio Landini; l’infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli; l’immunologo Sergio Romagnani; l’economista Tito Boeri e il giornalista Mario Calabresi. Infine, ci sarà un nuovo racconto di Stefano Massini. Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 19 marzo, con Piazza Pulita.