Stasera in tv – In arte Mina: canzoni di un’icona immortale, oggi 19 Marzo

Stasera in tv – In arte Mina: canzoni di un’icona immortale, oggi...

Rai 3 in prima serata propone lo speciale dedicato da Pino Strabioli a Mina, oggi 19 Marzo, ripercorrendo le tappe della carriera di un’artista senza età

Il docufilm andato in onda in prima visione sulla Rai il 22 Aprile dello scorso anno totalizzò il 6,8% di share incollando al piccolo schermo gli occhi (e il cuore) di oltre 1.552.000 di spettatori.

Rivelazioni, retroscena, interviste a ospiti d’eccezione e la storia di un mito intramontabile della musica italiana.

Il programma inizierà alle ore 21.20 su Rai 3. Scopriamo insieme cosa racconta In arte Mina, l’indagine condotta da Pino Strabioli sull’icona della musica più misteriosa di sempre.

Leggi anche –> Stasera in tv film | Attacco al potere – Olympus Has Fallen: cast e trama

In arte Mina, a 40 anni dall’ultima apparizione

Lo speciale dedicato a Mina Mazzini è un omaggio dedicato integralmente all’artista dove si susseguono immagini e video di repertorio a interviste e curiosità mai svelate sulla Tigre di Cremona. Il docufilm condotto da Pino Strabioli vede partecipare tanti artisti, fra cui spiccano i nomi di Fiorello, Giorgia e il leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi.

Nel periodo in cui il tributo è stato girato era stata ipotizzata la presenza di Mina in qualità di direttore artistico al Festival di Sanremo 2020, ma come ben sappiamo, tale pronostico non si è poi avverato. Interessanti, però, sono de dichiarazioni rilasciate all’epoca dal figlio della cantante, Massimiliano Pani:

“Se la Rai le chiedesse di scegliere i brani in gara e le permettesse di mantenere la visione artistica, credo proprio che accetterebbe”.

Produttore e arrangiatore dei suoi dischi, il figlio di Mina aveva riferito a Il Messaggero il reale motivo del ritiro della madre dal piccolo schermo e dalle sue responsabilità di star:

“Lo fece quando si rese conto che la tv andava in una direzione a lei poco gradita. La musica in tv è usata come pretesto, invece per lei è anima, sangue e cuore”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI