Stasera in tv film – Benvenuti al Nord: cast, trama e trailer, oggi 19 Marzo

Benvenuti al Nord, film del 2012 diretto da Luca Miniero con Claudio Bisio e Alessandro Siani è una commedia, sequel di Benvenuti al Sud: trama del film

La commedia scelta per questa serata in tv da Canale 5 alle ore 21.25 è Benvenuti al Nord, film uscito nelle sale cinematografiche nel 2012. I protagonisti di Benvenuti al Sud tornano in una imperdibile nuova avventura basata sul diverso modo di vivere e di pensare fra le due anime dello stesso bel Paese. Scopriamo insieme trama, cast e trailer del film e godiamocelo stasera in televisione, rimanendo tutti insieme, ognuno a casa sua.

Trama del film

Dalle esilarante conoscenza fra Alberto Colombo e Mattia Volpe sono passati due anni e le vite dei due protagonisti sono tornate ormai alla normalità, ognuno alle proprie abitudini.

Alberto è tornato a Milano dove lavora come direttore di un ufficio postale locale e vive con sua moglie.

Mattia, invece, nonostante i superficiali cambiamenti dati dalla paternità e dalla relazione stabile con Maria, sembra essere rimasto il bambinone di sempre. Con la sua compagna e suo figlio Edison (chiamato così in onore dell’attaccante del Napoli Edison Cavani) vive ancora a casa dei genitori, continuando a rimandare bonariamente ogni progetto di indipendenza proposto da Maria. L’immaturità di Mattia lo porta a sentirsi stretto in una morsa al solo pronunciare la parola mutuo, tanto che Maria decide di andare via dalla casa della suocera portando con sé anche Edison.

Al Nord pur di riconquistare Maria

Mattia fra proclami e (divertenti) gesti folli d’amore, arriva a chiedere il trasferimento a Pordenone, che considera da sempre peggio del suicidio, pur di impressionare Maria e convincerla a dagli una seconda chance. I colleghi delle poste di Castellabate, per andare incontro all’amico, virano il trasferimento al Nord verso Milano, dove lavora come dirigente Alberto che, inizialmente, lo accoglie a braccia aperte.

L’arrivo in città di Mattia, però, porterà non poco scompiglio anche nella sua quotidianità già di per sé in precario equilibrio.

Benvenuti al Nord, cast completo:

Alessandro Siani (Mattia Volpe)

Claudio Bisio (Alberto Colombo)

Angela Finocchiaro (Silvia Colombo / Erminia)

Valentina Lodovini (Maria Flagello)

Paolo Rossi (Giorgio Palmisan)

Nando Paone (Costabile, piccolo)

Giacomo Rizzo (Costabile, grande)

Nunzia Schiano (signora Volpe)

Salvatore Misticone (signor Scapece)

Gianmarco Pozzoli (Magonza)

Carlo Gabardini (barista)

Alessandro Vighi (Chicco Colombo)

Fulvio Falzarano (Mario)

Ippolita Baldini (La Dodi)

Francesco Brandi (Sandrino)

Francesco Migliaccio (Comisoni)

Katia Follesa (tassista)

Teco Celio (il leghista)

Emma Marrone (se stessa)

