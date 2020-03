Stasera in tv film | Attacco al potere – Olympus Has Fallen: cast e trama

Stasera in tv film | Attacco al potere – Olympus Has Fallen:...

Stasera in televisione, il film thriller Attacco al potere 1 ci terrà ancorati alla sedia: cast, trama e trailer del film di Rai 2 oggi, 19 Marzo

Oggi 19 Marzo, la Rai fa un regalo a tutti i papà con il film esplosivo Attacco al potere – Olympus Has Fallen che mescola sapientemente il genere thriller ad azione ed effetti speciali.

La pellicola andrà in onda alle ore 21.20 su Rai 2.

Scopriamo insieme cast stellare, trama e trailer e restiamo a casa a goderci un po’ di sana tensione, accantonando per un paio d’ore quella dovuta a questi infausti giorni.

Contro l’epidemia di Coronavirus

L’emergenza Coronavirus viene combattuta dalle reti nazionali con l’informazione e l’intrattenimento. Oggi, il film Attacco al potere 1 con gli attori Gerard Butler, Aaron Eckhart insieme a un cast stellare e ricco di talento, dimostra come, nonostante tutto, valga sempre la pena guardare avanti e lottare per migliorare le cose.

Attacco al potere 1, trama

Mike Banning, responsabile della sicurezza alla Casa Bianca, durante un viaggio in auto con Presidente e Firs Lady si trova a fronteggiare un agguato da cui riesce a portare in salvo il bersaglio designato e se stesso, ma non l’amata moglie di lui.

Pur perdonato a parole e nonostante tutti i suoi superiori capiscano che Mike non avrebbe potuto fare altrimenti, il responsabile viene declassato e, consigliato dal proprio senso di colpa, decide di accettare l’ingiusta decisione con rassegnazione.

Un gruppo di terroristi della Corea del Nord attacca di giorno e allo scoperto la Casa Bianca riuscendo a prendere in ostaggio il Presidente Benjamin Asher e rinchiudersi con lui e con il suo staff nel bunker presidenziale sotterraneo.

Mike Banning è l’unico membro della sicurezza dell’edificio sfuggito al massacro e l’ultima speranza di salvare il Presidente, gli Stati Uniti e il mondo intero.

Attacco al potere 1, cast completo:

Gerard Butler: Mike Banning

Aaron Eckhart: Presidente Benjamin Asher

Morgan Freeman: Presidente della Camera Allan Trumbull

Angela Bassett: Lynne Jacobs

Dylan McDermott: Agente speciale Dave Forbes

Rick Yune: Kang Yeonsak

Radha Mitchell: Leah Banning

Cole Hauser: Agente Roma

Melissa Leo: Ruth McMillan

Robert Forster: Generale Edward Clegg

Finley Jacobsen: Connor Asher

Ashley Judd: First Lady Margaret Asher

Sean O’Bryan: Ray Monroe

Tory Kittles: Agente Jones

Trailer del film