Stasera in tv – Don Matteo 12: trama ultimo episodio, oggi 19 Marzo

Nonostante la produzione, la Rai e Terence Hill stesso fossero convenuti che fosse arrivato il momento di portare la serie a conclusione, Don Matteo andrà avanti con una nuova stagione e il tutto si deve al grande seguito riscosso nel pubblico, una miriade di telespettatori che si è dimostrata davvero fedele e devota alla fiction.

La puntata si apre con il ritrovamento del corpo esanime di una donna a casa di Sergio. La Capitana Anna è convinta che il suo fidanzato non sia l’autore del delitto, eppure tutti gli indizi sembrano ricondurre proprio a lui. Il Pm Nardi più di tutti spinge a indagare sul sospettato principale, anche spinto da interesse personale.

Nel frattempo in canonica arriva una notizia che lascia tutti sbigottiti: il Papa propone a Don Matteo come nuovo cardinale. Alla gioia per la proclamazione segue immediatamente la consapevolezza che la nomina porterebbe il sacerdote lontano da Spoleto per sempre e questo spinge il maresciallo Cecchini, Natalina e Pippo a escogire un piano per impedirlo.

I tre in combutta cercheranno in ogni modo di mettere Don Matteo in cattiva luce al nunzio apostolico giunto dal Vaticano a Spoleto per verificare la condotta e l’operato del prete.

Durante l’episodio un membro dell’Arma dei Carabinieri morirà tragicamente e, secondo le indiscrezioni, potrebbe trattarsi della Capitana Anna.

La guest star di oggi è Luca Argentero che comparirà durante il decimo episodio della dodicesima serie nei panni del medico Andrea Fanti, ruolo che l’attore interpreta nella fiction in prossima uscita intitolata Doc – Nelle tue mani.