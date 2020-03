Perché Mina ha abbandonato le scene: ecco tutta la verità

Conosciamo meglio il motivo del ritiro dalle scene di Mina, la cantante che ha fatto la storia della musica italiana: cos’è successo?

Mina si è ritirata dalle scene musicali e televisive tantissimi anni. Il suo ultimo concerto risale al 23 agosto del 1978, a Bussoladomani di Viareggio. Del suo addio ne hanno parlato in tantissimi nel corso di questi lunghi anni: secondo la fonte più attendibile l’uscita dalle scene sarebbe dovuta a causa di una brutta broncopolmonite virale. C’erano anche altre date previste, ma la stessa Mina decise per la cancellazione ufficiale. Una decisione presa velocemente per pensare ad una guarigione tranquilla a casa. Ma già qualche anno prima dall’addio, nel 1973, la cantante italiana aveva rivelato in un’intervista a Playboy di voler avere una vita privata lontana dai riflettori della notorietà.

Addio scene Mina, il racconto del figlio

Lo stesso figlio della cantante Mina, Massimiliano Pani, ha svelato ciò che ricorda dell’ultimo concerto di Viareggio della mamma: “Avevo 15 anni. Impressionante. La gente batteva le mani e i piedi. C’era un clima di tensione, un’emozione fortissima. Ero in vacanza al Forte. C’era un concerto alla settimana, di fianco a me sempre lo stesso signore grosso che aveva acquistato i biglietti di tutti i concerti”. Nella sua carriera Mina ha ricevuto tanti premi e riconoscimenti partecipando per due volte a Sanremo, per tre alla Mostra internazionale di musica leggera, una Targa Tenco, e l’assegnazione dell’onorificenza di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. Ha collaborato con artisti del calibro di Frank Sinatra, Louis Armstrong, Antony and the Johnsons, Mónica Naranjo, Liza Minnelli, Luciano Pavarotti, Céline Dion, Barbra Streisand, Aretha Franklin e Michael Jackson.