Conosciamo meglio la storia della nonna di Mina, Amelia, che è stata fondamentale nella crescita di sua nipote anche a livello canoro: il motivo

Mina è stata una delle cantanti italiane ad aver fatto la storia della musica italiana. Tutto è partito da sua nonna Amelia, cantante lirica, che ha sempre insistito affinché sua nipote prendesse lezioni di pianoforte. Frequenta l’Istituto tecnico commerciale, che lascia al quarto anno per altri interessi: ama leggere, soprattutto libri di fantascienza, ma si dedica sempre di più alla musica è esibendosi su richiesta dei compagni nei momenti di ricreazione.

Mina, chi è la nonna Amelia: la sua vocazione

La nonna avrebbe voluto che Mina diventasse a tutti i costi una cantante lirica, ma negli anni tutto è cambiato mettendo in mostra tutto il suo talento. Il suo debutto arrivò per puro caso nel 1958, quando si esibì per la prima volta sul palco della Bussola di Marina di Pietrasanta. Subito Mina mise in mostra tutto il suo talento venendo descritta da tutti come una ragazza timida, tranquilla e solitaria.